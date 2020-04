Floro Flores:”Io in fuga da Napoli? Sono c*****e, andò così”

Le parole dell’ex attaccante partenopeo

Nel corso del programma Linea Calcio in onda su canale 8, l’ex Napoli Antonio Floro Florea ha rilasciato una lunga intervista nella quale si è parlato di calcio giocato e di un anedoto legato alal sua avventura in maglia azzurra. Ecco quanto dichiarato: “Sto in quarantena aspettando che passi il prima possibile questo momento. Ancelotti? A volte nel calcio non si conta ciò che si fa in una avventura, ma quello che fai nella carriera. Purtroppo a Napoli i risultati non erano dalla sua parte. E’ uno dei pochi allenatori ad aver vinto di tutto, merita comunque rispetto”. Io in fuga da Napoli?Sono tutte stronzate, io non ho mai rifiutato il Napoli. Sono semplicemente ca**te che la società voleva far passare. Non ho mai ricevuto nessuna proposta dal Napoli, solo io e la mia famiglia sappiamo quello che abbiamo passato. Mi cacciavano dai ristoranti. Non ho niente da nascondere, la mia carriera è più importante del Napoli. Ho sempre avuto rispetto per i tifosi, nonostante mi insultassero. Faceva comodo ascoltare il vecchio direttore Marino. Io già mi immaginavo un futuro nel Napoli”.

