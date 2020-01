Errore di Ospina o fallo di Immobile? Taglialatela non ci sta! [FOTO]

La Lazio ha vinto per 1-0 sul Napoli con gol di Ciro Immobile, ma sorge qualche dubbio sulla regolarità dell’azione.

L’errore di Ospina sicuramente c’è stato, ma nessuno è andato a verificare se nell’azione incriminata Immobile commetta fallo o meno sul portiere azzurro.

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, non ci sta e dal suo profilo Twitter esprime il suo parere:

“Su Ospina secondo me c è fallo di Immobile e nessuno lo ha fatto notare all arbitro,senza nulla togliere alla Lazio che è una grande squadra ma oggi il Napoli non meritava assolutamente la sconfitta”

