La Repubblica: “Lozano non è accettato dalla squadra”

La Repubblica – Marco Azzi, tramite il proprio profilo twitter, ha così risposto ad un tifoso

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, scrive dei due esterni destri dei partenopei, rispondendo ad un tifoso su Twitter: “Perché non parliamo invece di Callejon? Ti piace giocare in 10 per tutta la gara? Lozano è stato emarginato completamente dai compagni, solo perché è arrivato con uno stipendio da top e avrebbe potuto togliere il posto a uno dei senatori. Ma queste cose in tv non le dicono, vero?”.

Piove sul bagnato, insomma, in casa Napoli. Il messicano, pagato una cifra importante in estate, sta faticando non poco ad inserirsi nel gioco di Gattuso e nello spogliatoio napoletano. Una mina vagante che disturba la serenità di tutti, squadra, allenatore e presidente.

