Napoli di Gattuso ed i migliori calciatori azzurri degli ultimi anni: se ne parla a Radio Marte

Alcuni giornalisti ed opinionisti sono intervenuti a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, per parlare dell’attuale Napoli di Gattuso, di quello di Sarri, dei migliori calciatori presenti nell’organico della squadra partenopea e di coloro che hanno vestito la maglia azzurra negli anni passati.

Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.net:

Nicola Mora, ex calciatore

“Ghoulam è il miglior difensore sinistro che il Napoli abbia mai avuto, prima dell’infortunio. Purtroppo, il Napoli ha potuto godere delle sue prestazioni per poco tempo, perché dopo l’infortunio non è mai più tornato quello di prima, ma se torniamo indietro nel tempo, anche Zuniga e Dossena fecero molto bene. Non si è mai capito perché il recupero di Ghoulam non sia mai avvenuto, poi si percepiva che nel rapporto con Ancelotti qualcosa non andava. Adesso, Mariu Rui è l’unico interprete di ruolo su quella corsia ed ha fatto grandissime cose nel capoluogo campano, ma se la società vuole andare avanti in Champions e provare a recuperare in campionato, deve provare a recuperare Ghoulam o andare sul mercato perché avere un solo terzino è rischioso. Sulla corsia destra, Maggio è stato senza dubbio il migliore, un atleta partecipante attivamente. Ha sempre offerto affidabilità come uomo e professionista”.

Gennaro Scarlato, ex calciatore

“Nonostante quest’anno abbia avuto alti e bassi evidenti, Koulibaly resta il più forte difensore centrale del Napoli. L’altro, non me ne vogliano i miei amici napoletani, ma tra Albiol e Cannavaro, lo spagnolo è una spanna superiore. I tanti gol subiti quest’anno non sono frutto solo della cessione di Albiol, anche Koulibaly non è in condizione. Poi, ci sono anche note positive perché Di Lorenzo ad esempio sta facendo cose straordinarie, ma è cambiata la fase difensiva con Ancelotti e vedremo con Gattuso come cambierà la fase di non possesso. Gattuso credo che riuscirà a dare la sua impronta, almeno in quanto a motivazioni”.

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli

“Reina e Meret credo siano stati i due migliori portieri del Napoli nell’ultimo decennio. De Sanctis pure ha fatto molto bene, ma in Meret vedo qualcosa di eccezionale e può diventare uno dei più forti per caratteristiche e personalità. Gattuso si fa sentire, non sta mai fermo e trasmette sempre grinta. Ci vorrebbe qualche giocatore in campo dalla sua personalità di Gattuso. Il Milan di Gattuso mi piaceva e mi divertiva, non come la squadra di Sarri, ma subito dopo per cui credo che nel capoluogo campano potrà fare un grandissimo lavoro”.

Michele Pazienza, ex centrocampista

“Allan e Zielinski sono stati i due migliori interni di centrocampo e non inserisco Hamsik perché l’ho vissuto più come trequartista. I guai della compagine azzurra sono iniziati dopo la cessione di Hamsik perché oltre ad aver perso un ottimo calciatore, la squadra azzurra ha perso un capitano ed una figura di riferimento anche all’interno dello spogliatoio”.

Gaetano Fontana, ex calciatore

“Jorginho per continuità, capacitò e risultati è stato il miglior regista del Napoli. Ci auguriamo che Gattuso ci metterà poco tempo ad imporre il suo metodo. A livello tattico, affinché un progetto possa venir fuori, serve un po’ di tempo e non parlo di un mese, due oppure tre. Gattuso però avrà dalla sua un gruppo che è abituato a lavorare in un certo modo ed ha nella cultura il 4-3-3 che ha utilizzato con Sarri. La squadra azzurra è abituata a lavorare dal punto di vista fisico e tattico e quindi ha dalla sua la disponibilità del gruppo”.

Canè, allenatore

“Insigne è il miglior esterno dell’ultimo decennio della storia del Napoli. Insigne è un fenomeno e a livello tecnico è incredibile. Purtroppo però, è nato a Napoli”.

Davide Dionigi, allenatore

“Nell’ultimo decennio, il miglior centravanti del Napoli è Cavani perché mi piace il bomber dalle sua caratteristiche, ma se la giocano Cavani e Higuain. Ritengo che l’uruguaiano sia più completo, ha tutto, mentre Higuain ha nella personalità l’arma in più”.

Vincenzo Montefusco, allenatore

“Lobotka non mi dispiace come calciatore. Che sappia fare più ruoli ben venga, ma al Napoli serve soprattutto un regista. Torreira sarebbe stata o l’ideale, ma pare non si muoverà a gennaio. Higuain è il miglior centravanti dell’ultimo decennio del club azzurro”.

Stefan Schwoch, ex calciatore sul Napoli di Sarri

“Mertens va nella top 11 del Napoli come miglior esterno. Se dovessi scegliere la punta centrale, metterei uno tra Cavani ed Higuain. La squadra di Sarri non lo rivedremo per tanto tempo per cui ritengo che Sarri sia il miglior allenatore dell’ultimo decennio”.

Enrico Fedele, procuratore, sul miglior dirigente del Napoli

“Il miglior dirigente dell’ultimo decennio del Napoli? Il club azzurro non ha avuto dirigenti se non il presidente, ma quello che si è fatto più sentire è stato Bigon con l’acquisto di Mertens e Koulibaly che sono due sue intuizioni. Mazzarri invece è stato il miglior allenatore”.

Mario Sconcerti, giornalista

“Negli ultimi 10 anni sono venute e mancare le due milanesi e questo ha permesso alla Juve di vivere 8 stagioni da protagonista. In questa situazione, il Napoli poteva approfittarne, ma non lo ha fatto. Napoli come destinazione non graditissima è certamente una questione precedente all’ammutinamento e non credo più attuale. Prima era dovuta al fatto che Napoli non era una grande squadra, poi la compagine azzurra è diventata una grande squadra e sinceramente ad oggi vedo i grandi giocatori che vogliono rimanere e non andare via.L’arrivo di Friedkin alla Roma? Gli americani non hanno mai sperperato i soldi. Investono, ma non sono mecenati o sceicchi, per cui vedono le cose in grande, ma se investono 10, poi vogliono raccogliere 12″.

