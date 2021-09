Napoli: Mertens verso il rientro, può tornare contro il Cagliari

Il ritorno in campo del belga è ormai questione di pochi giorni

Il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna rivela le ultime sul ritorno in campo di Dries Mertens. Il belga potrebbe essere convocabile per il Cagliari, contro la Fiorentina è previsto l’inserimento di Demme e anche i rientri di Lobotka e Ghoulam non sono lontani.

Rossitto: Osimhen è inarrestabile, il Napoli ha in squadra un fenomeno”

Sampdoria-Napoli, Spalletti potrebbe dare spazio a Juan Jesus

