Il Chelsea vuole Osimhen e Kvara: la contropartita è nella lista dei desideri del Napoli

Il Chelsea vuole Osimhen e Kvara: la pedina di scambio è nella lista dei desideri del Napoli

Il Chelsea vuole Osimhen e Kvara i due attaccanti del Napoli. Nella lista dei desideri del club azzurro c’è anche Hakim Ziyech per la prossima stagione.

Questo è quanto riferisce il Mirror, secondo cui l’esterno marocchino potrebbe essere utilizzato dal Chelsea come pedina di scambio – con ricchissimo conguaglio – per arrivare a Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia, considerati due obiettivi prioritari dai Blues in vista dell’estate.

