Juventus-Napoli, le scelte di Allegri e Spalletti: ultimissime di formazioni

Juventus-Napoli, le scelte di Allegri e Spalletti: le ultimissime di formazioni di Sky Sport

Juventus-Napoli, le scelte di Allegri e Spalletti per Il big match della 31ª giornata di Serie A. Le ultimissime di formazioni Juventus-Napoli, arrivano da Sky Sport.

ULTIME JUVE – In avanti Soulé alle spalle di Milik, in difesa Bremer non al meglio, probabile Rugani centrale con Gatti e Danilo ai lati. A centrocampo possibile impiego dal primo minuto per Miretti.

JUVENTUS (3-5-1-1), la probabile formazione: Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Soulé; Milik. All. Allegri

ULTIME NAPOLI – Lozano prende il posto di Politano, dopo l’infortunio nel match di Champions League contro il Milan. Rrahmani in rientro, ma non è ancora pronto per partire dal 1′: giocherà al suo posto Juan Jesus. Anche Mario Rui fuori per l’infortunio: maglia da titolare per Olivera.

NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione: Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

