Chiariello: “Assumetevi le vostre responsabilità. Il Paese deve ripartire, calcio compreso”

L’editorialista Umberto Chiariello ha trattato il tema della ripartenza in diretta su Canale 21.

Secondo Chiariello bisogna prendere esempio dagli altri campionati europei, spiegando che in Germania si procede all’isolamento dei positivi mentre in Italia ancora non c’è risposta a questo quesito. In Spagna, top club come Barcellona e Real Madrid hanno scelto di giocare le partite ufficiali sui propri campi di allenamento per ridurre al minimo il rischio contagi negli spostamenti mentre in Italia molti club vogliono giocare nel proprio stadio nonostante i match a porte chiuse. Infine Chiariello esorta tutti a prendersi le proprie responsabilità ed a far ripartire il Paese in tutti i settori, calcio compreso.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chirico attacca l’Inter:” Calciopoli è stata una truffa, Moratti bugiardo”

L’annuncio di De Luca:”Al via screening sierologici, si partirà da Ariano Irpino”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cede giunto viadotto E45 in Toscana

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts