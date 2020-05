Chirico attacca l’Inter:” Calciopoli è stata una truffa, Moratti bugiardo”

Marcello Chirico attacca duramente l’Inter e risponde a Moratti

Il giornalista e noto tifoso bianconero, Marcello Chirico, attraverso un video ha attaccato l’Inter e l’ex presidente nerazzurro Moratti. Ecco quanto dichiarato: “Faccio una premessa: come diceva Joseph Goebbels, criminale nazista e personaggio poco raccomandabile, una bugia ripetuta un secolo, diventa una verità. Ma non è così, come fanno in tanti che provano addirittura a negare l’olocausto. Dopo il like del presidente della Juventus a un tifoso che non vorrebbe lo scudetto del tampone “perché non siamo come l’Inter”, l’ex numero uno nerazzurro aveva così commentato a La Gazzetta dello Sport: “C’è una leggerissima differenza. Allora si è trattato di una truffa, perciò li ho accettati quegli scudetti, qui di un virus che ha paralizzato il mondo. Moratti indossa sempre lo smoking bianco dell’angioletto puro senza macchia e senza paura che gli presta Materazzi. La bugia che viene ripetuta un milione di volte è diventata una verità: Inter onesta, Juventus disonesta, la Juve ruba e l’Inter non ruba mai. Questa cosa non è mai successa nella storia dell’Inter. Questa è la vera bugia che Moratti continua a recitare e a ripetere sapendo che non è così. Con la compiacenza dei colleghi, di una parte della stampa che continuano a citare famose sentenze. Saranno meno di dieci tra giustizia ordinaria e sportiva. Io ricordo persone che fecero illeciti ex art.1 e 6 e che l’hanno scampata con la prescrizione. Ed è il caso di Massimo Moratti. Facchetti? Ottima persona che ho anche conosciuto, ma nelle intercettazioni si sente chiaramente che chiama i designatori e chiede di vincere una partita. In quel caso commette un illecito. Cosa che non si sente mai nelle intercettazioni per quanto riguarda Moggi. Facchetti chiede all’ex designatore Pairetto di vincere la partita di Coppa Italia. E a proposito di sentenze, siccome il figlio di Facchetti aveva denunciato Moggi perché si era permesso di dire determinate cose su suo padre, quando andarono a giudizio, il giudice diede ragione Moggi perché Facchetti faceva lobby con gli arbitri che è uguale illecito. Questa è una sentenza scritta. Moggi assolto. E infatti Palazzi nella famosa relazione del 2012 disse che Facchetti e Moratti furono autori di illeciti art 1 e art 6 e l’Inter sarebbe dovuta essere retrocessa in serie B. Se non ci fosse stata la prescrizione Moratti sarebbe stato chiamato comunque a giudizio. Però per Moggi e la Juventus di quell’epoca valgono tutte le accuse. Alla Juve non è stata trovata una sola partita comprata. La Juve ha pagato perché è stata truffata la Juventus. Non c’è nemmeno una telefonata di Moggi in tutte le intercettazioni. Per chiudere questo ragionamento: c’è gente che continua dare ragione a Moratti il quale prende spunto da questa gente stessa. Il virus purtroppo non è solo il Covid. Il Virus è anche quello di dire bugie”.

