Inter-Napoli, Calzona: “Ho fiducia nei ragazzi, squadra ritrovata”

Il tecnico Francesco Calzona ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio avvenuto tra Inter e Napoli.

Si è da poco conclusa con un pareggio la sfida di campionato tra Inter e Napoli e Francesco Calzona ha rilasciato qualche commento in merito.

Di seguito le sue parole ai microfoni di DAZN.

“Non c’è stato solo l’orgoglio, ci abbiamo messo anche la qualità restando in gara fino alla fine. Abbiamo concesso solo dieci minuti all’Inter e sono contento perché la squadra ha fatto una ottima gara. Ci abbiamo provato fino all’ultimo, è stata una partita dura perché l’Inter ti mette alle strette. Forse ci è mancata un po’ di lucidità sotto porta, però sono contento della prestazione perché penso che questa squadra si sia ritrovata. Le vicende di quest’anno hanno influito di certo sulla crescita dei ragazzi, la situazione non li ha favoriti ma stanno crescendo da quando sono arrivato. Penso che da qui alla fine ci torneranno utili. Bisogne considerare che abbiamo fatto solo sette allenamenti di squadra, giocando tante partite in pochi giorni. Avremmo bisogno di allenarci di più per limare il gap, cercheremo di mettere dentro qualcos’altro nella pausa. Abbiamo bisogno di un po’ di tempo.”

Sulla prossima settimana di sosta afferma:

“Il Napoli resta uno staff di cui mi fido pienamente, sono molto tranquillo. Cercheremo di tenere in forma chi resta, non sono preoccupato sotto questo aspetto. Posso seguire l’allenamento con il drone.”

Infine, sul quanto accaduto tra Juan Jesus e Acerbi:

“Onestamente non ho notato cosa è successo. Juan Jesus l’ho visto solamente trenta secondi e non ho avuto modo di parlarci, magari glielo chiederò dopo.”