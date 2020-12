Atalanta, Capello dice la sua: “Qualcosa si è rotto, sotto c’è di più”

Caos Atalanta, Capello si esprime

Fabio Capello, attraverso i microfoni di Sky Sport, si è espresso in merito al caos Atalanta scoppiato nelle ultime ore. Ecco quanto dichiarato:

“Ho avuto discussioni accese in passato, anche non solo discussioni. Ci mettevamo anche le mani addosso. Poi però dopo ci si chiarisce e le cose vanno avanti. Gomez è però un capitano che si ribella all’allenatore, qui c’è qualcosa di più sotto. Qualcosa si è rotto. Oltre a tutto questo quest’anno Ilicic è stato messo in campo in condizioni non buone, con l’Atalanta che giocava in 10. Gasperini ha aiutato sia Gomez che lo sloveno”.

