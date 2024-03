Inzaghi: “Settimana impegnativa, demeriti nostri ma grande qualità del Napoli”

Le parole di Simone Inzaghi a Dazn, dopo il pareggio dell’Inter contro il Napoli

Striscia di risultati utili, ma tanta rabbia da parte dei giocatori

“Diciamo che c’è un po’ di delusione per la partita che abbiamo fatto. Abbiamo trovato i campioni d’Italia, squadra con molta qualità. Purtroppo abbiamo commesso una leggerezza sul gol che abbiamo preso. Per come è andata la partita c’è delusione, negli ultimi minuti abbiamo perso un po’ di compattezza, devo rivederlo”.

Inter nei minuti finali prende gol, qualcosa non va?

“Veniamo fuori da una settimana impegnativa, dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid c’è stata molta stanchezza. Ci sarebbe piaciuto dedicare una bella vittoria ai tifosi, dispiace per loro dopo una bella accoglienza. All’82’ potevamo far salire la squadra e marcare meglio. Purtroppo Juan Jesus sulla stizzata di Bastoni è riuscito a colpire il pallone”.

Ottime ripartenze ma eccesso di foga. Voglia di riscatto dopo l’Atletico o ossessione di record vittorie?

“Probabilmente abbiamo sbagliato qualche scelta. Nel finale dovevamo condurre e fare meglio, ma non dimentichiamo che contro l’Inter ci sono comunque degli avversari. Juan Jesus ha fatto un intervento meraviglioso su Barella. Il pareggio è arrivato sì per demerito nostro, ma anche per la qualità del Napoli”.

Atletico?

“Grande delusione, ma anche dalle grandi delusioni si possono imparare delle cose”.

Una partita difficile dopo Madrid, cosa le è piaciuto di più?

“La concentrazione e l’attenzione che hanno avuto i ragazzi. Abbiamo passato tre giorni ad analizzare senza sorrisi. Nel calcio ci sono anche le sconfitte, l’unica amarezza, come ho detto prima, è stata non poter dedicare la vittoria ai tifosi che ci hanno accolto con una grande sorpresa”.

Scudetto?

“C’è una speranza, ma 9 partite e mancano ancora due mesi alla fine. Sappiamo che non dovremo mollare e mantenere la solita concentrazione avuta fino a ora”.

Acerbi-Juan Jesus?

“Non ho materiale per poter dire qualcosa, lo sto scoprendo solo da poco. Sono sicuro che Acerbi saprà spiegare da solo”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Inter-Napoli, le formazioni ufficiali. Panchina per Osimhen, Calzona sceglie Raspadori

Serie A, malore per Joe Barone. La Fiorentina chiede di rinviare la gara contro l’Atalanta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga aspettano un figlio: l’annuncio è… come un film