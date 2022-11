Parole shock di Cassano: “Messi è meglio di Maradona, attaccatevi al c***o!”

Lo sfogo di Antonio Cassano sul paragone Messi-Maradona

Antonio Cassano, nel corso di un recente intervento alla Bobo Tv, ha detto la sua sul paragone Messi-Maradona. L’ex Inter, Milan, Roma e Real Madrid è noto per utilizzare parole forti per esprimere le sue opinioni ma questa volta si è spinto oltre, insultando pesantemente coloro i quali ritengono il Pibe de Oro superiore a Messi.

Queste le sue parole:

“Devo dirla perché sono avvelenato, a quei buffoni e pagliacci, non posso usare parole ancora più dispregiative. Ma a quei buffoni che continuano a fare il paragone Messi-Maradona: si mettessero l’anima in pace. Lo capiscono o no? Indipendentemente da come andrà il Mondiale, Messi è il più grande giocatore che il calcio abbia mai visto. Si mettessero l’anima in pace perché mi stanno spaccando il c***o questi co*****i di m***a! Ogni giorno a dire che il paragone non c’è, ma mettetevi l’anima in pace. Messi non vi caga neanche, è troppo una persona a modo. Ma sono vent’anni che ha rivoluzionato il calcio, è unico e nessuno mai sarà come lui. Lo capite o no? Mi rivolgo a quei buffoni che continuano a parlare: attaccatevi al c… Ok?”

Fonte foto: Instagram @antoniocassano

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE: Kim titolare nella sfida contro il Ghana, nonostante i problemi al polpaccio

Solbakken ha firmato con la Roma: “Ora è realtà, i tifosi romani i migliori. Vi dico i motivi della scelta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici