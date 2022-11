Napoli: Kvaratskhelia in ritiro con i compagni, smaltita la lombalgia

Khvicha Kvaratskhelia torna a disposizione di Luciano Spalletti

Arrivano importanti novità sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. La redazione di Sky Sport riferisce che il georgiano avrebbe smaltito del tutto la lombalgia che lo ha tenuto fermo per le ultime gare del 2022. Il giocatore, secondo quanto riportato, mercoledì sarà a Castel Volturno per il raduno e poi volerà ad Antalya per il ritiro in Turchia con i compagni.

