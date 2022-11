Napoli, infortunio Rrahmani: nuovo controllo nei prossimi giorni

Il Napoli spera di riavere disposizione Amir Rrahmani al più presto possibile

Non è ancora certa la data per il rientro di Amir Rrahmani. La redazione di Sky Sport riferisce che l’obiettivo del Napoli sarebbe quello di riaverlo a disposizione per il big match contro l’Inter il prossimo 4 gennaio. In questi giorni l’ex Verona effettuerà dei controlli per verificare le sue condizioni.

Fonte foto: Instagram @amir_rrhamani13

