Serie A, malore per Joe Barone. La Fiorentina chiede di rinviare la gara contro l’Atalanta

Serie A, dopo il malore a Joe Barone chiesto il rinvio di Atalanta-Fiorentina

Malore per il dirigente della Fiorentina Joe Barone, che è stato trasportato d’urgenza in ospedale con un ambulanza dal Gewiss Stadium. Come riportato da TMW, prende largo l’ipotesi di un rinvio del match contro l’Atalanta previsto per le 18:00 di oggi. Ecco quanto riporta il portale:

“La Fiorentina ha chiesto il rinvio della partita. Adesso starà alla Lega Serie A valutare il da farsi, con il fischio d’inizio fissato per le ore 18“.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Italiano lascerà la Fiorentina, ADL vuole lui per la panchina del Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, torna al parco con i figli (e la fede al dito): continua l’operazione “brava mamma”