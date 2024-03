Inter-Napoli, le probabili scelte di Inzaghi

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha parlato delle probabili scelte di Simone Inzaghi in vista di Inter-Napoli.

In attesa di Inter-Napoli La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla probabile formazione della squadra di casa.

Di seguito quanto si legge:

“Le indicazioni della rifinitura di ieri dicono che Inzaghi in mediana insisterà con i soliti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, 35enne alla diciassettesima di fila da titolare. Anche in attacco sarà dura rinunciare a Lautaro e Thuram, ma sono in salita le quotazioni di Sanchez che potrebbe insidiare il francese. Rispetto a Madrid ci saranno invece delle variazioni nella retroguardia e sugli esterni. Bisseck, entrato bene anche al Metropolitano, prenderà il posto di Pavard. Al centro della difesa si piazzerà Acerbi, con Bastoni a sinistra. Davanti a lui, con Carlos Augusto che tornerà dopo la sosta, dovrebbe esserci Dimarco. Anche se ieri nella rifinitura è stato provato Buchanan, finora fermo a 27’ totali in nerazzurro (gli spezzoni finali con Salernitana e Lecce). A destra tornerà Darmian, preferito a Dumfries.”

