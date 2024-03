Infortunio Osimhen, a rischio la convocazione con la Nigeria

Ci sarebbero dei dubbi circa la convocazione di Victor Osimhen da parte della Nazionale nigeriana a causa del suo recente infortunio.

Nella giornata di ieri Victor Osimhen si è allenato a parte a causa di un infortunio. Per la precisione l’attaccante avrebbe riportato un affaticamento muscolare, ragion per cui la sua presenza contro l’Inter sarebbe in dubbio. Non solo: anche la sua convocazione con la Nigeria non sarebbe sicura.

Ne parla Il Mattino:

“La verità è che rischia persino di andare in tribuna, perché il timore che tutti hanno è che il muscolo possa lesionarsi, l’affaticamento tramutarsi in uno stiramento al solito adduttore e la stagione finire con due mesi e mezzo d’anticipo. Osimhen è un patrimonio della società, la sua pepita d’oro: Calzona, conferma o addio, è un aziendalista nell’animo e quindi si prenderà cura di Victor. Il vero dilemma è un altro: se partirà o meno per la Nigeria, per raggiungere la sua nazionale impegnata in due amichevoli con il Ghana e con il Mali- Il Napoli non vuole farlo partire e lo staff medico della nazionale nigeriana è in contatto con il dottor Canonico per capire l’entità dello stop. Pochi dubbi su chi giocherà al posto di Osimhen: toccherà a Jack Raspadori. Il piccolo bomber emiliano è uno dei punti di forza del Napoli del futuro.”

