Calciomercato, il West Ham insiste per Maksimovic. Offerta da 25 milioni

West Ham su Nikola Maksimovic

Il West Ham sembrerebbe fare sul serio per Nikola Maksimovic, arrivando ad offrire una cifra vicina ai 25 milioni di Euro. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il difensore serbo del Napoli interessa parecchio al club londinese. Maksimovic ha il contratto in scadenza a Giugno 2021, con l’accordo per l’eventuale prolungamento che stenta ad arrivare. Il Napoli, dal canto suo, vorrebbe trattenere il difensore ma senza accordo potrebbe anche accettare l’offerta del West Ham. .

