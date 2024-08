La Gazzetta dello Sport – Il lavoro di Conte ha già dato riposte confortanti

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul lavoro di Antonio Conte. Le risposte da parte dei giocatori sono positive:

“Antonio Conte, in attesa di avere chiarezza sul centravanti, sta rifondando il Napoli dalla difesa e tuttora mantiene la porta imbattuta anche quando i test sono saliti di livello, vedi l’amichevole con il Brest che parteciperà alla Champions.

La retroguardia è impostata sulla filosofia contiana dei tre centrali, con la chiusura bassa a cinque e l’apertura di gioco anche a due. C’è un nuovo aspirante leader a dirigere, Alessandro Buongiorno, e il lavoro per far assimilare i movimenti è stato concentrato e velocizzato perché il Napoli non vuol perdere tempo. Il Napoli ha un vestito nuovo, che sia 3-4-2-1 o 3-5-2, ma ha ancora delle incertezze di mercato, con la vicenda che riguarda Victor Osimhen che rimane aperta. Conte ne può approfittare per dare un ruolo definitivo a Giacomo Raspadori, vedi inserimento definitivo nel corpo di una squadra che lo ha spesso visto come figura marginale”.

