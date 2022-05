Satin ex ag. Koulibaly: “Il Barcellona fece un’offerta importante: vi dico perché è rimasto”

Satin ex ag. di Koulibaly rivela il motivo per cui il difensore è rimasto al Napoli

Bruno Satin, ex ag. di Koulibaly, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, rivelando un retroscena su Koulibaly e l’offerta del Barcellona. Di seguito le parole dell’agente.

Satin:

“Il Barcellona si è interessato a Koulibaly già in passato, ma De Laurentiis non ha mai permesso nessuna trattativa. Kalidou è sempre stato aperto, ma non ha mai avuto la voglia di forzare verso un contrasto con società e presidente. Per questo è rimasto tutti questi anni, è stato sfortunato a non vincere mai uno scudetto in questi molti anni che ha vissuto a Napoli. De Laurentiis ha rifiutato cifre importanti per Koulibaly e tutti i suoi giocatori, è difficile trattare con il Napoli. Reina conosceva il Barcellona e nel 2016 fece da sponsorizzazione per Koulibaly, il Barcellona si presentò con circa 30 milioni ma De Laurentiis ha rifiutato. Era un’offerta importante perché veniva da un anno non molto positivo. Anno dopo anno sono arrivate altre offerte molto importanti da più club, ma mai il Napoli ha pensato di venderlo”.

