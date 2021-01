Meret: “Ci impegniamo nonostante il periodo no”.

Alex Meret, portiere del Napoli e della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Il primo argomento di cui parla Meret è il periodo negativo che attualmente sta attraversando il Napoli, ma successivamente si sofferma anche sulle prossime competizioni che la squadra dovrà affrontare.

“Sono giorni importanti, necessitiamo anche di qualche pausa per riposarci mentalmente e fisicamente. Ogni tre giorni giochiamo una gara e ciò è faticoso. Gattuso sa il modo in cui ragiona un giocatore, poiché anche lui lo è stato. Sa bene sia come lavoriamo sia l’importanza del recupero.

Nonostante il periodo negativo conosciamo le nostre qualità e negli ultimi match abbiamo creato molte occasioni. In attacco dobbiamo essere più decisi per riuscire a concludere meglio. Anche in difesa dobbiamo migliorare: ultimamente abbiamo regalato molti palloni agli avversari. Ora pensiamo solo a migliorare, in questo modo in futuro arriveranno sicuramente risultati.

Ho giocato per due anni con Callejon: è una bella persona e mi piace anche il modo in cui lavora. Sono contento di rivederlo e di aver giocato con lui per due stagioni.

La Coppa Italia vinta contro la Juventus lo scorso anno fu merito della grande partita fatta da me e gli altri ragazzi. Mercoledì dovremo impegnarci contro di loro poiché sono in un buon periodo, ma faremo di tutto per vincere un altro trofeo”.

