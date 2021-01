REGGINA-BENEVENTO (Primavera 2) – Segnate 5 RETI al “Sant’Agata”

Reggina – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Dopo quasi 3 mesi torna il campionato Primavera 2 con le gare valide per la 5° giornata sia per il Girone A che per il Girone B. Tra le varie sfide più interessanti in programma in questo week end alla vigilia c’era sicuramente Reggina-Benevento che si è giocata stamattina alle 11:00 presso il centro sportivo “Sant’Agata” di Reggio Calabria.

Da una parte la squadra ospitante di mister Falsini, dall’altra metà del campo i giallorossi campani di mister Romaniello, alla fine il risultato ha sorriso al Benevento capace di vincere sul campo degli amaranto col punteggio di 3-2.

Il primo tempo termina 0-3 per gli stregoncini che, sul punteggio di 0-0, sbagliano un rigore con l’attaccante Garofalo. Il vantaggio per il Benevento arriva poco dopo: Thiam Pape intercetta un retropassaggio di Clemente indirizzato al proprio portiere e insacca la palla in fondo alla rete. Poco dopo è tempo del 2-0: calcio d’angolo battuto da Alfieri per i giallorossi, palla in area e di testa Barilotti gonfia la rete!

Prima del duplice fischio arriva il tris realizzato da Garofalo, su assist del solito Alfieri, che si fa perdonare quindi dai compagni per il penalty sbagliato ad inizio gara.

Nella ripresa la Reggina reagisce e trova prima il gol dell’1-3 con Provazza abile all’altezza del secondo a mandare la sfera in rete, poi accorcia sul 2-3 grazie a Foti che da due passi in area piccola non sbaglia! Gli ospiti si gettano ancora in avanti, ma la traversa nega il poker a Talia.

Nel finale il Benevento non si lascia sorprendere e al triplice fischio i campani esultano per il successo ottenuto in terra calabra.

In classifica la Reggina resta a 0 punti, il Benevento sale a 7.

Prossimo turno 23 gennaio (6° giornata): Benevento-Spezia e V. Entella-Reggina

Articolo a cura di Piero Vetrone

