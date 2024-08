X – Schira: “Trattative in corso per Gaetano al Parma. Previsto un incontro in settimana”

Dopo le cessioni di Lindstrom e Ostigard, è tempo di saluti anche per Gianluca Gaetano. Il giocatore potrebbe essere ceduto al Parma nei prossimi giorni. L’esperto di mercato, Nicolò Schira, ha rilasciato alcune informazioni a riguardo: “Trattative in corso per Gianluca Gaetano al Parma dal Napoli a 8mln di euro + 2 milioni di bonus. Previsto un incontro questa settimana per cercare di chiudere la trattativa“.

