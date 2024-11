Mercato Napoli, il club pensa a due nomi per gennaio

Tuttomercatoweb ha reso noto che il Napoli starebbe pensando a due giocatori in vista del mercato di gennaio.

Il mercato di gennaio si sta avvicinando ed il Napoli starebbe già pensando a qualche nome ben preciso per rafforzare il proprio organico.

Tuttomercatoweb ha parlato in particolare di due nomi:

“Uno dei nomi più interessanti è quello di Devyne Rensch, dell’Ajax, ventun anni e da ben quattro in prima squadra, riuscendo anche ad arrivare in Nazionale nel corso del 2021 quando era appena diventato maggiorenne. In questa stagione è diventato uno dei titolari inamovibili per il tecnico italiano Francesco Farioli, tanto da essere utilizzato già per diciassette partite, fra Eredivisie, qualificazioni di Europa League e, appunto, il torneo continentale. Ha una valutazione intorno ai 10 milioni di euro. L’altro nome è quello di un centrocampista, Kenneth Taylor, uno dei migliori per rendimento finora. Può giocare sia da centrale di centrocampo che da mediano davanti alla retroguardia, nel ruolo che è di Stanislav Lobotka. Molto dipenderà dal futuro dello slovacco, ma Taylor può essere un investimento anche in vista di giugno prossimo.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Del Genio: “Ce l’ho con la Federazione slovacca, con Calzona e Lobotka”

Manna: “Coglieremo le occasioni di mercato, ma va detto che abbiamo investito molto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”