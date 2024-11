Inter Mkhitaryan: “Puntiamo allo Scudetto e alla Champions”

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere dello Sport.

Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan ha parlato del proprio percorso con il club nerazzurro ma anche degli obiettivi che spera di raggiungere. Il giocatore armeno ha menzionato infatti la vittoria della Champions League ma anche dello Scudetto, lanciando in qualche modo una sfida alle rivali di Serie A.

Di seguito le sue parole:

“Nonostante l’esperienza e la voglia che ho sono partito malissimo. Non è facile e non me l’aspettavo, ma mi sto ritrovando e sto abbastanza bene. Sono molto critico con me stesso. Il confronto è con l’Inter dell’anno scorso, ma noi stiamo facendo il massimo e stiamo dando il 100%. Sappiamo che abbiamo concesso tanti gol e non abbiamo sfruttato tutte le nostre occasioni, ma stiamo lavorando per arrivare al livello dell’anno scorso. In tanti vogliono vincere questo campionato, noi per primi. Abbiamo perso punti che non dovevamo perdere, altrimenti saremmo già in testa. Sappiamo che è un campionato diverso e che dobbiamo fare meglio. Sono fiducioso. Una consolazione potrebbe essere tornare a giocare un’altra finale di Champions, dopo i pochi minuti di Istanbul, dove non ero al meglio? Sì. Tutti pensavano che il City ci facesse quattro gol invece abbiamo giocato benissimo e meritavamo di pareggiare e poi anche vincere. Tornarci sarebbe un sogno, anche se la strada è più lunga di due anni fa. Però ci crediamo: siamo fiduciosi di poterci arrivare di nuovo. Se è vero che abbiamo la testa più sulla Champions che sullo Scudetto? No, tutti gli obiettivi sono uguali. Non molliamo su nessun fronte.”

