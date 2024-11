Social Football Summit – Manna: “Coglieremo le occasioni di mercato, ma va detto che abbiamo investito molto”

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto per parlare anche del possibile mercato in entrata a gennaio: “Stiamo sempre attenti per migliorare la rosa attuale. Coglieremo se ci dovessero essere le occasioni giuste. Va detto che comunque abbiamo investito molto. Le cose vanno fatte con un senso logico”.

