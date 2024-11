Viva El Fùtbol – Adani: “Arrivo Ranieri non per costruire, ma per difendere la stagione. Rischiano davvero”

L’ex calciatore e oggi commentatore, Lele Adani, è intervenuto in diretta per commentare l’arrivo di Ranieri al posto di Juric: “I Friedkin sono stati irrispettosi, paradossali, su tutte le scelte ed in primis per gli investimenti che hanno fatto. La scelta Ranieri non è per costruire, ma per difendere la stagione. Si rischia davvero! La stagione è complicata, il progetto è stato calpestato, sono andati oltre la dignità di una bandiera come De Rossi, quindi sono stati costretti a ricorrere a Ranieri per portare al termine la stagione.

Lui ha ammesso che aveva smesso, sarebbe tornato per due squadre e mi è piaciuto in conferenza. Ma io parlo di Ranieri, non della Roma, delle strategie e delle paraculaggini. Deve portare la barca in porto, quella piazza lì esige e mette pressioni, cominciamo a tirarla via da quelle acque. Ha già lanciato dei messaggi per i giocatori, fischiate me, Hummels e Dybala giocano. Io sto col professionista, non con la proprietà. L’obiettivo è uscire da quelle acque in cui l’hanno portata i Friedkin. La Roma si gioca tantissimo già nelle prossime tre partite, quando vai in picchiata il fondo non lo senti mai”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

