Napoli-Roma, Conte recupera tre azzurri

Per la gara di campionato tra Napoli e Roma tre giocatori azzurri sarebbero tornati a disposizione di Antonio Conte.

Buone notizie per Antonio Conte: in vista della gara contro la Roma il tecnico del Napoli avrebbe recuperato a pieno tre giocatori.

L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto della situazione:

“Contro la Roma, infatti, l’allenatore Antonio Conte potrà contare innanzitutto sul rientro di Stanislav Lobotka, ormai pienamente recuperato dopo l’infortunio, dopo i venti minuti a San Siro contro l’Inter il regista ha completato il rodaggio con la nazionale (ha giocato un’ora nella gara di martedì con l’Estonia) e adesso è pronto a riprendersi il Napoli. Sta bene anche Romelu Lukaku che si sta allenando regolarmente in gruppo da due giorni. Nessun problema neanche per lo scozzese Scott McTominay, che lunedì sera aveva accusato un problemino alla pianta del piede sinistro. È stato lui stesso a rassicurare l’allenatore: contro la Roma non mancherà mostrando tutto il suo repertorio.”

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Del Genio: “Ce l’ho con la Federazione slovacca, con Calzona e Lobotka”

Manna: “Coglieremo le occasioni di mercato, ma va detto che abbiamo investito molto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”