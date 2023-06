Corriere dello Sport – Futuro Osimhen, vuole capire i progetti futuri del Napoli. Intanto Psg sempre più vicino.

Aurelio De Laurentiis, dopo le lunghe settimane che lo hanno impegnato nella ricerca di un nuovo allenatore, deve risolvere la questione legata alla permanenza di Osimhen. Il nigeriano è nel mirino del Psg, e il patron è disposto a tutto per trattenerlo, ma il giocatore vuole chiarirsi le idee: “Il Napoli non vuole venderlo e anzi vorrebbe rinnovare il contratto in scadenza 2025, lo ha detto De Laurentiis, a meno che non arrivi una proposta irrinunciabile (testuale); Osi è disposto ad ascoltare la proposta del suo presidente ma vuole capire i programmi del nuovo ciclo, i termini che rendono irrinunciabile un’offerta e quelli del nuovo contratto che, stando alle sue lecite riflessioni, dovrà essere proporzionato alla valutazione e alle leggi del mercato.

I contatti tra De Laurentiis e il manager Roberto Calenda sono continui: inevitabile, del resto. Il Paris Saint-Germain, nel frattempo, comincia a venire fuori dall’ombra dei club interessati: ha già perso Messi e potrebbe perdere subito anche Mbappé – promesso sposo del Real – e Osi è indubbiamente in cima alla classifica dei centravanti chic. E poi al Psg c’è Luis Campos, mica uno qualunque: lo conosce perfettamente, lo ha portato al Lilla e venduto al Napoli. Mon amis”.

