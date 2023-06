Corriere dello Sport – Futuro Kim, ancora nessuna mossa di mercato: deve rimanere in caserma fino al 7 luglio.

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Kim Min-Jae. Il giocatore è in attesa di scoprire il suo futuro, ma al momento è in patria per svolgere l’addestramento militare obbligatorio: “Il soldato Minjae è al centro di addestramento dell’esercito di Nonsan, nella provincia coreana di Chungcheong Meridionale, e sta completando le tre settimane di leva obbligatoria di base da integrare al servizio civile guadagnato con l’oro ai Giochi asiatici 2018.

Prima del 7 luglio non si potrà muovere dalla caserma e dalla Corea, ma ha tempo fino al 15 luglio per pagare la clausola (lo vogliono United, City e Bayern)”.

