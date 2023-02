Roma, offerta last minute per Zaniolo: l’indiscrezione

Secondo quanto ha riportato il giornalista Alfredo Pedullà l’attaccante della Roma Nicolò Zaniolo avrebbe ricevuto un’offerta last minute.

Il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha riportato sul proprio sito ufficiale un’offerta last minute destinata all’attaccante della Roma Nicolò Zaniolo.

“Nicolò Zaniolo non ha ancora aperto al Galatasaray, ma intanto ha memorizzato la proposta che il club turco (il mercato da quelle parti si chiude mercoledì) ha presentato alla Roma. Possiamo darvi i dettagli: circa 18 milioni per il cartellino più 3-4 di bonus. Non i 30 che chiede la Roma, ma più trascorrono i giorni, più ci avviciniamo alla scadenza del 30 giugno 2024, più la valutazione del cartellino scende. Al punto che la Roma sarebbe disponibile a prendere in considerazione e magari accettare l’offerta del Galatasaray, chiedendo altri 2 o 3 milioni in più sulla base fissa. Il problema è che Zaniolo non ha sciolto in alcun modo le riserve, andare al Galatasaray adesso significa legarsi per il futuro, difficilmente ci sarebbero penali sul contratto in grado di liberarlo la prossima estate. Lui sta vivendo la situazione con la Roma da separato in casa, la sua scelta per l’estate l’ha fatta e si chiama Milan, chiaramente passerà attraverso i dialoghi tra il suo club e quelli interessati. Ora bisogna aspettare per precauzione mercoledì, quando chiuderà il mercato in Turchia, tenendo conto che il Galatasaray ha messo in stand-by la trattativa per Barrow proprio perché ci sta provando per Zaniolo. Ma serve il sì convinto e concreto del classe ‘99, passaggio fondamentale per cercare di alimentare in qualche modo la trattativa.”

Fonte foto: Instagram, @nicolozaniolo

