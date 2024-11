Napoli-Roma, il Maradona registra ancora sold out

In occasione della sfida tra Napoli e Roma lo Stadio Diego Armando Maradona è pronto a registrare l’ennesimo sold out.

Domenica alle ore 18 Napoli e Roma si sfiderà allo Stadio Diego Armando Maradona e sarà previsto il sold out.

Ne parla il quotidiano Repubblica:

“La certezza si chiama sold out: saranno ancora una volta in 50mila sugli spalti. Il pubblico pensa allo scudetto tanto che è tornato a cantare il coro magico del 2023 (“Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione”) e spera di farlo pure domenica al termine del match contro la Roma. I dati sono eloquenti: il muro dei 50mila sarà superato per la quarta volta consecutiva dopo Como (52.500), Lecce (51.103) e Atalanta (50.873). In sei gare di campionato disputate in casa, soltanto due volte il Napoli ha fatto meno: 44.700 spettatori con il Bologna e 49.800 contro il Monza. Il totale è di 299.176, quindi domenica sarà tagliato in scioltezza il traguardo delle 300mila presenze in appena sette esibizioni a Fuorigrotta. Al momento la media è di 49.862 persone a partita ed è destinata ad aumentare. È la cronaca di un successo rigorosamente colorato d’azzurro.”

