Tre club di Serie A sarebbero interessate al difensore svizzero Becir Omeragic: tra esse ci sarebbe anche il Napoli.

Becir Omeragic, difensore del Montpellier, avrebbe suscitato l’interesse di Napoli, Milan e Torino.

Tuttomercatoweb ha riportato il punto della situazione soffermandosi anche sulla cifra richiesta del club francese:

“La crescita di Becir Omeragic è costante. Il difensore svizzero è stato inserito nelle classifiche di rendimento come uno dei migliori centrali under23 nelle top cinque leghe d’Europa, dopo essere diventato un titolare fisso al Montpellier, club di Ligue 1. Un infortunio alla coscia lo ha fermato nelle ultime settimane, facendogli saltare anche la tornata delle Nazionali. Omeragic però è un’occasione per le italiane. Perché il Montpellier, dopo averlo acquistato a parametro zero un’estate e mezza fa, può cederlo. La valutazione è di circa 6-7 milioni, con diversi club del nostro paese che nelle scorse settimane hanno condotto un sondaggio. Tra queste anche Napoli, Milan e Torino. La formula può essere quella di un prestito con obbligo di riscatto, perché i francesi hanno intenzione di fare cassa: sarebbe comunque una plusvalenza secca perché, appunto, arrivato a zero. Ha un contratto ancora lungo, in scadenza al 30 giugno del 2028, ma l’idea è appunto quella di uno step diverso di carriera.”

