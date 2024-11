Il Mattino – Kvara rientra deluso a Castel Volturno: niente Nations League per la Georgia

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla delusione di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, dopo la mancata qualificazione in Nations League con la sua Nazionale, è pronto a rientrare in Italia.

“Delusione, attesa e ambizione. Sono i sentimenti che Khvicha Kvaratskhelia ha messo nella valigia ieri di rientro dalla Repubblica Ceca dove la sua Georgia ha fallito la promozione in Nations League. Kvara ci ha provato, ha cercato come sempre di vestire i panni del trascinatore ma è stato costretto ad incassare il ko con tanto di delusione per l’epilogo e la posizione nel raggruppamento”.

