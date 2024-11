La Gazzetta dello Sport – Ferrara: “La stagione è lunga, per Conte la Champions sarebbe già un successo”

Ciro Ferrara, è intervenuto ai microfoni del quotidiano, per parlare della prossima sfida fra il Napoli di Antonio Conte e la Roma di Claudio Ranieri:

Ranieri-Roma che rapporto è?

“Claudio per i tifosi, è uno del popolo. Non ha bisogno di calarsi nell’ambiente. Non sarà semplice, non lo è il calendario che l’attende, ma forse è persino meglio così, perché gare di questo tenore si preparano di slancio”.

Conte-Napoli che coppia è?

“La fusione ideale nel momento più propizio. De Laurentiis ha scelto l’allenatore perfetto e Conte l’ha portato subito in testa. La stagione è lunga, so quanto valga Antonio – che conosco bene – ma, per cominciare, già riconquistare la Champions League sarebbe un successo. E comunque poi si vedrà. Per il Napoli, che in Europa c’è sempre stato, quest’assenza è stato un colpo basso”.

