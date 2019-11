Liverpool-Napoli, Klopp: “Partita difficile, Napoli veloce e tecnico, andremo in campo per vincere. Cosa consiglio ad Ancelotti? Su Salah e Matip…”

Jurgen Klopp in conferenza stampa

Jurgen Klopp in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Napoli. Il tecnico tedesco, da Anfield Road, presenta il match di Champions League contro il Napoli.

Klopp: “Napoli sfavorito? In Germania non scommettiamo (ride, ndr) anche se i bookmakers ci danno per favoriti c’è da pensare che sarà una sfida facile. Come ho detto prima resta una partita di calcio e dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi per andare avanti in una competizione alla quale teniamo molto”.

Sulla questione del mancato ritiro del Napoli: “(Ride, ndr), In Premier la struttura dei club è diversa, andai in ritiro quando ero al Mainz. Francamente non so quello che è successo a Napoli, quindi non saprei come commentare questa situazione. Io mi aspetto un Napoli più forte e carico, non mi sono fatto un’idea. Se fossi un giocatore del Napoli cercherei di ricompattare il gruppo e lottare per superare i problemi. Carlo (Ancelotti, ndr) sa bene cosa fare e come uscire da questa situazione. Noi domani non dobbiamo pensare agli altri, ma concentrarci su come affrontarli perchè vogliamo fare bene in Champions. Sarà sicuramente una partita difficle contro una squadra veloce e tecnica, dobbiamo concentrarci per fare bene e non pensare ad altro”.

Ancora Klopp: “Che Napoli mi aspetto e che consiglio posso dare ad Ancelotti? Insigne sarà out ma resta una squadra forte e caricata per far bene. I risultati non sono arrivati ed ho letto qualcosa di quello che sta succedendo, ma domani non si gioca in Serie A ma in Champions. Poco importa chi scende in campo, hanno dei campioni anche in panchina. Ancelotti non ha bisogno dei miei consigli, è tra i migliori al mondo e spero di parlare con lui domani”.

Klopp: “Salah Sta bene e ci sarà, la cosa non mi preoccupa. Per Matip invece dobbiamo vedere, sta migliorando ma verrà monitorato passo dopo passo. La decisione della Carabao Cup? E’ stata presa insieme alla società, sicuramente sono tante partite da disputare ma affronteremo una gara alla volta. Adesso devo concetrarmi sul prossimo impegno, quello contro il Napoli per passare il turno. Sarebbe un grandissimo errore dare per scontato la vittoria di domani, anche il Napoli vince passa il turno. Tutto il resto non conta, dobbiamo scendere in campo e vincere senza pensare al Salisburgo. Sarebbe una vittoria importantissima, sarà difficile anche se in casa loro stanno succedendo tante cose ma restano una squadra forte infatti all’andata abbiamo perso in casa loro. Anche l’anno scorso hanno lottato duramente qui ad Anfield”

