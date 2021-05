UFFICIALE – Fabio Paratici lascia la Juventus: il comunicato del club

Fabio Paratici lascia la Juventus

Fabio Paratici lascia la Juventus, l’annuncio ufficiale arriva dal club bianconero con un comunicato in cui si conferma che il contratto dell’attuale Chief Football Officer non verrà rinnovato.

Il comunicato:

“Dopo 11 stagioni di lavoro intenso, di vittorie e di grande passione sul campo e dietro alla scrivania, Fabio Paratici, managing director Football Area della Juventus, lascerà il club. Il suo contrato, in scadenza il 30 giugno 2021, non sarà rilasciato. Il dirigente bianconero e il Presidente Agnelli si sono incontrati oggi allo Juventus Head Quarter della Continassa”.

“Sono stati anni bellissimi, – ha dichiarato Paratici- di crescita professionale e di forti emozioni “.

“Fabio ha scritto in questi anni la storia della Juventus. Un percorso di crescita caratterizzato da professionalità abnegazione e tanti successi. Diciannove trofei in 11 anni sono la miglior testimonianza del suo lavoro, che si iscrive appieno nella lunga tradizione del nostro club. Oggi è il momento di ringraziarlo per aver saputo creare un forte legame professionale, accompagnato dalla passione quotidiana “, ha così dichiarato il presidente Agnelli. Nel comunicato non si menziona il successore, ma con tutta probabilità sarà Federico Cherubini.

