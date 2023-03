Khvicha Kvaratskhelia vince il premio di Player of the Month EA Sports per il secondo mese consecutivo

Un altro riconoscimento personale per Khvicha Kvaratskhelia. Il fuoriclasse del Napoli è stato eletto EA Sports Player of the Month per il secondo mese consecutivo dopo averlo già vinto a febbraio. Lo annuncia il profilo italiano Twitter ufficiale di EA Sports Fifa.

Questo è quanto si legge:

“Una stagione da incorniciare! Altro mese, altro premio per #Kvaratskhelia votato da voi #POTM di marzo della @SerieA”

Fonte foto: Flickr.com

