UFFICIALE – La UEFA sanziona l’Eintracht Francoforte dopo i disordini di Napoli

La UEFA punisce l’Eintracht Francoforte. Il club tedesco infatti dovrà giocare la prossima gara di coppa europea con la curva chiusa. A stabilirlo è l’organizzazione europea con un comunicato sui canali ufficiali.

“Sanzionato l’Eintracht Francoforte con una multa di 50.000 € e ordinata la chiusura parziale dello stadio di Eintracht Francoforte (cioè l’intera Kurve West inferiore, composta dai settori 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42) durante la prossima (1) partita di competizione UEFA che giocherà come squadra di casa, per aver acceso fuochi d’artificio.

Sanzionato l’Eintracht Francoforte con una multa di 20.000 € per il blocco dei passaggi pubblici. Sospeso il giocatore di Eintracht Francoforte, il signor Kolo Muani Randal, per una partita di competizione UEFA per la quale sarebbe altrimenti idoneo, per gioco violento”.

