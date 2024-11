Ranieri: “Se andiamo indietro, abbiamo dei problemi. Errori da analizzare, ma abbiamo voglia”

Le prime parole di Claudio Ranieri, dopo la sconfitta contro il Napoli

Le parole di Claudio Ranieri nel post-partita tra Napoli e Roma:

La partita?

“Se andiamo indietro, abbiamo dei problemi e abbiamo giocato contro una squadra che lotta per lo scudetto, quindi sono contento. Abbiamo fatto degli errori che andremo ad analizzare, ma la voglia di rialzarsi c’è stata: sono positivo”

I cambi all’intervallo?

“Volevamo tenere più palla e così è stato, abbiamo provato a bloccare le diagonali. Spesso Lukaku era solo oppure contro due di noi, ho cercato di quadrare dietro per poi affondare”.

Dybala?

“L’ho rischiato per giocarmi il tutto per tutto nel finale. Avevo paura, ma lui non sentiva dolore da ieri. Già in settimana dovrebbe essere al 100% e vedremo per il Tottenham”.tmw

