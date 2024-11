Napoli-Roma, segui la diretta testuale dal Maradona

Ncapoli-Roma, la gara in diretta dal Maradona

86 Doppio cambio per il Napoli. Fuori Politano e Anguissa, dentro Mazzocchi e Folorunsho

85′ Finale in sofferenza per gli azzurri, la Roma ha alzato il baricentro con il Napoli che si è abbassato a protezione della propria trequarti campo

79 ambio Napoli. Fuori Lukaku e dentro Simeone

68′ Cambio Napoli. Fuori Kvara, dentro Neres. Il georgiano esce dal campo abbastanza contrariato per il cambio e prende posto in panchina

67′ Brivido per il Napoli. Punizione di Angelino che pesca Dovbyk in area. Il colpo di testa del centravanti giallorosso colpisce la traversa

54′ VANTAGGIO NAPOLI!!! Grande giocata di Giovanni Di Lorenzo, stop a seguire del capitano azzurro che si incunea in area e serve Lukaku che in spaccata porta il Napoli in vantaggio. NAPOLI-ROMA 1-0

50′ Occasione Napoli. Dagli sviluppi di calcio d’angolo Kvara scambia con Lobotka, il corss del georgiano pesca Lukaku in area che di poco non insacca

45′ Riprende il match

Secondo tempo

45′ Fine primo tempo

25′ Tanto possesso palla del Napoli, che cerca di tirar fuori la Roma dalla propria metà campo

12′ Altro tentativo azzurro. Politano si accentra da destra, il suo sinistro a giro sorvola non di molto la traversa

9′ Il Napoli ci prova ancora. Inserimento di Di Lorenzo sulla destra, la palla finisce a Lukaku che di tacco serve McTominay. Il destro dello scozzese finisce a lato da posizione abbastanza favorevole

2′ Prima grande occasione per gli azzurri. Cross di Di Lorenzo, Kvara tutto solo sul secondo palo non inquadra la porta

1’Si parte