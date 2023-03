Il Besitkas non molla la presa su Stephan El Shaarawy

Dopo Nicolò Zaniolo un altro attaccante della Roma può lasciare la Serie A per accasarsi in Turchia, si tratta di Stephan El Shaarawy. Il portale turco Sporx riporta infatti che il Besiktas avrebbe offerto ai giallorossi 2 milioni di euro per avere subito il giocatore, il cui contratto terminerà a fine stagione. Il mercato per la Superlig sarà aperto fino al 5 marzo e nel caso il club non dovesse riuscire ad aggiuducarsi subito il giocatore riamrrebbe comunque tra i favoriti per accoglierlo a parametro zero.

Fonte foto: Instagram @stewel92

