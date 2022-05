Corriere dello Sport – Si complica la pista Olivera: il Getafe ci mette la clausola e rifiuta l’offerta iniziale.

Cambio di rotta per Mathias Olivera da parte del Getafe. La società rifiuta l’offerta iniziale del Napoli:

“Il Getafe non si è più accontentato della offerta iniziale del Napoli (dieci milioni di euro più uno), ha invocato il rispetto della clausola (che è di venti milioni, praticamente il doppio) e ha aspettato. Al momento Olivera rimane un interrogativo da risolvere in fretta: il Napoli s’è scosso, è arrivato a dodici (più uno) ma oltre non intende andare, avendo tracciato un proprio progetto”.

