Milan-Napoli, corsa al biglietto: 3700 tagliandi solo per gli abbonati

L’edizione odierna del quotidiano, ha focalizzato l’attenzione sulla vendita dei biglietti, nel settore ospiti, in vista del match di Champions tra Milan–Napoli. Sembrerebbe essere però un lusso per pochi, considerando che i tagliandi a disposizione sono a numero limitatissimo e riservati agli abbonati.

“Il più veloce e il più fortunato: oggi alle 18 comincerà la vendita dei biglietti del settore Ospiti di San Siro, in vista del primo atto dei quarti di Champions, Milan-Napoli, in programma mercoledì alle 21 a Milano. I tagliandi a disposizione sono 3.700, praticamente nulla al cospetto dell’impressionante richiesta, e tra l’altro fino alle 18 di sabato sarà un affare riservato esclusivamente ai diecimila abbonati (circa), titolari del diritto di prelazione. In altre parole: la prevendita sarà aperta e chiusa molto presto considerando i numeri in gioco, e l’acquisto di un biglietto per chi non è abbonato sembra da considerarsi a priori una missione impossibile. Le realistiche previsioni sono queste”.

