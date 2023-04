La Gazzetta dello Sport – Ballottaggio Simeone-Raspadori: tutti i cambi escogitati da Spalletti.

Luciano Spalletti non vuole commettere nessun errore, stavolta è pronto a quattro cambi in vista della trasferta di Lecce venerdì 7 aprile. Il quotidiano ha cercato di prevedere le sue mosse: “Come all’andata, Luciano Spalletti medita un po’ di turnover in vista del match con il Lecce. Domani in Salento, infatti, qualche titolare potrebbe avere un turno di riposo anche in prospettiva della sfida Champions con il Milan (da oggi in vendita i tagliandi del settore ospiti).