Il Mattino – Ricatto ultrà: “All’80’ accendiamo i bengala e gli facciamo pigliare la multa”.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul ricatto degli Ultras, rivolto ad Aurelio De Laurentiis, durante la sfida di campionato tra Napoli e Milan. La testata giornalistica, sulla propria edizione odierna è riuscita a raccontare il contenuto del fascicolo della Procura di Napoli in merito al match.

“All’ottantesimo, più o meno all’ottantesimo, accendiamo i bengala… E gli facciamo pigliare la multa…”, il virgolettato riportato dal quotidiano: “Così è accaduto con quei fuochi illegali che significavano due cose: abbiamo il potere di far multare la società, di creare disturbo (al di là della sanzione da 3mila euro); e possiamo violare le regole imposte dal Viminale; possiamo in qualunque momento imporre la nostra logica su regolamenti e protocolli che vengono definiti”. Tuttavia non è finita qui, perché in seguito all’accaduto, verrà ascoltato anche Aurelio De Laurentiis, come persona informata.

Le accuse nei confronti dei gruppi ultrà sono violenza privata ed estorsione verso il club azzurro. I pm sono Valentino Battiloro, Stella Castaldo, Francesco De Falco, Danilo De Simone, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Sergio Amato. Questi ultimi si sono occupati di aprire un’inchiesta decisamente più ampia, contenente diversi punti: tessera del tifoso, fidelity card, ticket assegnati prima della vendita ufficiale, gestione di aree delle curve, ma anche la festa scudetto.

