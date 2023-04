Juve-Inter: cosa rischia Cuadrado dopo il pugno ad Handanovic

Gli strascichi della rissa che ha coinvolto Cuadrado durante Juve-Inter

La Repubblica, nello spazio riservato al calcio, rivela quella che potrebbe essere la squalifica per Juan Cuadrado e altri due giocatori dopo la rissa di ieri nel match di Coppa Italia tra Juve e Inter. Per il pugno inferto ad Handanovic, il laterale bainconero rischia tre turni di stop.

Per quello che concerne il portiere nerazzurro il giudice potrebbe essere più mite e limitarsi a sospenderlo per una gara. Lukaku, naturalmente, non ci sarà al ritorno: espulso per somma di ammonizioni e automaticamente sospeso per una partita.

Fonte foto: Flickr.com

