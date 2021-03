ESCLUSIVA FA- Filippo Roma: “Il Napoli di Sarri era un’altra cosa. La mia Roma sarà motivata”

Roma: “La sfida col Napoli una delle mie preferite”

Il volto de Le Iene, Filippo Roma, parla della sfida col Napoli

La settimana di preparazione alla sfida contro la Roma volge al termine. E’ quasi ora di partire. In settimana Gattuso ha provato tanto, ha studiato tutte le soluzioni che potrebbero mettere in difficoltà il collega Fonseca. La partita dell’Olimpico non sarà di quelle facili, anche senza pubblico. I giallorossi sono “forti” di un risultato positivo in Europa League e trascinati da un Borja Mayoral che ne ha appena rifilate due allo Shakhtar Donetsk. D’altro canto, il Napoli non è da meno. Il successo di cinque giorni fa contro il Milan pesa come un macigno sulla classifica e sul morale. Espugnare San Siro non è da tutti, ma è soprattutto un buon biglietto da visita per presentarsi nella Capitale e giocarsi una fetta di torta importante. Per parlare di Roma – Napoli la redazione di Forzazzurri.net ha contattato Filippo Roma, noto volto del programma “Le Iene” e tifoso giallorosso.

Da tifoso che partita ti aspetti all’Olimpico?

“Come sempre una gran partita. Tra l’altro, l’appuntamento con il Napoli è uno dei miei preferiti proprio perché veniva chiamato “Il Derby del Sud”. Non nascondo che temo gli azzurri e proprio per questo mi aspetto una Roma motivata e concentrata”.

Parlando della classifica, nonostante Roma e Napoli abbiano gli stessi punti, si può dire che è tutto in gioco per i posti Champions ed Europa League?

“Mai come quest’anno l’assegnazione dei posti, sia in Champions che in Europa League, è incerta. Ad oggi è ancora tutto in bilico, ma possiamo guardare il lato positivo: è un bene perché contribuisce a rendere più spettacolari partite come Roma – Napoli”.

Se dovessi dare dei “consigli” al Napoli: cosa deve temere della tua Roma?

“La legge dei grandi numeri (scherza ndr). Fino ad ora la Roma in campionato non ha mai battuto una grande e… chissà, forse è arrivata la volta buona!”

Quanto sarebbe stato importante il supporto dell’Olimpico, parlo dei tifosi, in una partita così?

“Sicuramente decisivo, ma questo è un discorso che vale per la Roma così come per il Napoli: il calore e la passione dei tifosi gioca un ruolo fondamentale per l’esito delle partite. Spero di rivedere presto un Roma – Napoli con i tifosi e, perché no, un gemellaggio che c’era un tempo tra le due tifoserie”.

Volendo fare un confronto tra il Napoli attuale e quello degli scorsi campionati: ti sembra peggiorato o migliorato?

“Un po’ peggiorato, sono sincero. Ma voglio precisare: l’ossatura della squadra è ancora importante, però il Napoli di Sarri, quello che contese lo scudetto alla Juventus tre anni fa, era un’altra cosa”.

Christian Schipani