Roma, lavoro di scarico post-gara: Zaniolo, Veretout, Smalling e Mkhitaryan hanno lavorato a parte

Roma, hanno lavorato a parte Zaniolo, Veretout, Smalling e Mkhitaryan

Dopo la vittoria in Ucraina contro lo Shakhtar che ha permesso alla Roma di passare il turno in Europa League, quest’oggi si è tenuta la consueta divisione in gruppi post-partita in vista della gara di domenica sera contro il Napoli. Scarico per chi ha giocato ieri e campo per chi non ha giocato. Secondo quanto riportato dal portale Vocegiallorossa.it, Zaniolo, Veretout, Smalling e Mkhitaryan hanno lavorato a parte.

